Adliyeler ne zamana kadar tatil? Adliyeler ve mahkemeler ne zaman açılacak?

Adliyeler ne zamana kadar tatil? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine dair detayları kamuoyuna iletirken adliyeler ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Adliyeler ve mahkemeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adliyeler ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ADLİYELER NE ZAMANA KADAR TATİL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsü salgını nedeniyle adli tatil sürecinin uzatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen adli tatil süresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan’ın açıklamaları ise şu şekilde oldu;

"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"

Adalet Bakanı Gül ise duruşma tarihlerinin yeniden ertelendiğini şu sözlerle bildirdi:

"Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır."

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.