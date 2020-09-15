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15 Eylül 2020 Salı 12:59 | Son Güncelleme:

Adliye önünde arazi kavgası: 3 kişi yaralandı

Adliye önünde arazi kavgası: 3 kişi yaralandı
İHA

Şanlıurfa'da arazi meselesi nedeniyle mahkemelik olan iki aile adliye önünde birbirine girdi. Kavgada 3 kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı.

Şanlıurfa adliyesi önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan iki ailenin fertleri, duruşma sonrası adliye önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İHA'da yer alan habere göre, kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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