Adliye önünde arazi kavgası: 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa adliyesi önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan iki ailenin fertleri, duruşma sonrası adliye önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İHA'da yer alan habere göre, kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.