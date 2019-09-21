Adli Tıp Kurumu'ndan 'Tahir Elçi' açıklaması: İddialar tamamen yalan ve iftira

Adli Tıp Kurumu bazı haber sitelerinde çıkan 'Tahir Elçi' iddiaları hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Bir Adli Tıp Kurumu çalışanının 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak vermiş olduğu ifadesi kaynak gösterilerek "Tahir ELÇİ cinayeti soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine DNA incelemesi için gönderilen eküvyon çubuğu üzerinde erkek DNA profili tespit edildiği halde yukarıdan gelen baskı ile bu delilin yok edilerek, rapora geçirilmediği" iddia edilmekte olup, iddialar tamamen yalan ve iftiradan ibarettir" denildi.



İŞTE AÇIKLAMANIN TAM METNİ:

Bahse konu soruşturma kapsamındaki deliller balistik, kimyasal, biyolojik ve dijital inceleme amacıyla 11.01.2016 tarihinde Kurumumuza gönderilmiştir. Daha önce Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarı tarafından balistik inceleme yapılmış olan silahlar ve fişek muhteviyatı gibi deliller ile dijital materyaller incelenmek üzere Fizik İhtisas Dairesine tevdi edilmiştir.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından biyolojik inceleme yapılması talep edilen ve daha önce Ankara Kriminal Polis Laboratuarı tarafından üzerinde DNA incelemesi yapılmış olan swaplar ile Tahir ELÇİ'ye ait kan örneği DNA incelemesi yapılmak üzere Biyoloji İhtisas Dairesine teslim edilmiştir. Üzerinde şarjör, kabza, tetik, sürgü ve fişekler yazılı toplam 5 (beş) adet bulgu zarfı içinden daha önce yapılan inceleme amaçlı uç kısımları kesik eküvyon çubukları ile kan örneği üzerinde DNA incelemesi yapılmış ve eküvyonlardan sadece sürgü olarak isimlendirilmiş olan eküvyonda mukayeseye elverişli olmayan nitelikte DNA elde edilmiş, diğer örneklerde ise DNA tespit edilmemiş ve buna yönelik hazırlanan rapor 15.01.2016 tarihinde Başsavcılığa gönderilmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği üzere, tespit edilmiş olup da rapora geçirilmemiş herhangi bir DNA verisi söz konusu değildir. Bu DNA analizlerine ait izolatlar mevzuatımız çerçevesinde laboratuarımızda muhafaza edilmekte olup, gerektiğinde yeniden inceleme imkanı bulunmaktadır.

Ayrıca, Biyoloji İhtisas Dairemizin sahip olduğu Uluslararası 17025 Akreditasyon Sertifikası gereği; delillere ait açma/kapama tutanakları, incelenen delil fotoğrafları, laboratuar verileri, cihaz çıktıları ile UYAP ve Laboratuar İşletim Sistemi (ALİS) Kayıtları her türden yeniden inceleme ve denetime imkan sağlayacak şekilde muhafaza edilmektedir.

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde ifade edildiği üzere Tahir ELÇİ dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada Başkanlığımızdan talep edilen incelemelerin tümü bilimsel standartlar çerçevesinde, büyük bir titizlikle yapılmış olup; haber kaynağı olan ilgili çalışanın ifadesi başından sonuna kadar yalan ve iftiradan ibarettir.

Adli Tıp Kurumu olarak ilgili hakkında adli soruşturmayı ve kamuoyunu yanlış yönlendirme, iftira, Kurum ile çalışanlarını zan altında bırakması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ve idari açıdan da gereğinin yapılacağı hususlarını kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.