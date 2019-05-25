Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adıyaman'da kaza: 1 yaralı

Adıyaman'da kaza: 1 yaralı

Adıyaman'da kaza: 1 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kazada sürücü Ulum yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç içerisinde bulunan Gazi Dalgalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası araç içerisinde bulunan 4 kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştığını ifade eden Dalgalar, "Sürücü yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu çok şükür iyi." dedi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Zehra yeni arabasında çok mutlu!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirt

Hindistan´da eğitim merkezinde yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cezaevinden çıktığı gün yaptıklarıyla şoke etti

Yalanlar ve Doğrular: Tevfik Göksu, İmamoğlu’na tek tek yanıt verdi