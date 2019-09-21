Adını 'Calpeia' koydular! İşte 7500 yıl önceki Anadolu kadını

Sabah'ın haberine göre, bilim insanları, 1996'da İspanya'da bir mağaradaki kazılarda keşfedilen bir kafatasından yola çıkarak Neolitik dönemde yaşamış bir kadının yüzünü yeniden modelledi. Öldüğünde 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve DNA analizi yapılarak yeniden şekillendirilen kafatasına, bulunduğu mağaradan yola çıkılarak "Calpeia" ismi verildi. Araştırmacılar, "Calpeia"nın Anadolu'dan gelmiş olabileceğini ya da Cebelitarık bölgesinin yerlisi olduğunu ifade etti.



