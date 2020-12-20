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  • Adana'dan acı haber: Göçük altında kalan iki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı
20 Aralık 2020 Pazar 01:10 | Son Güncelleme:

Adana'dan acı haber: Göçük altında kalan iki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Adana'dan acı haber: Göçük altında kalan iki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı
AA

Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan iki işçinin cansız bedenine 7 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı.

Adana'da kuyu açarken göçük altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA'da yer alan habere göre, Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu ulaşılan iki işçinin cesedi, ip yardımıyla kuyudan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak altında kalmıştı. 

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