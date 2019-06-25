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  3. Adana'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Adana'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Adana'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve çevredekilerin kartonla güneşten korumaya çalıştığı yaşlı kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merkez Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken, Şule Doğucu yönetimindeki 01 ACS 46 plakalı cipin çarpması sonucu yaralanan Türkan Tan (78), kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Tan'a ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, ambulans beklenirken yaşlı kadını güneşten kartonla korumaya çalışmıştı.

(AA)

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