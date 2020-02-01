Adana'da yol kenarında ölü bulunmuştu... Kan donduran detay!

Sabah saatlerinde Adana'dan gelen son dakika haberi tüyler ürpertmişti. Ceyhan ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için seyahat ettiği otomobilden indikten sonra parçalanmış cesedi bulunan Mehtap Ateş'in üzerinden birden çok aracın geçtiği ortaya çıktı.

Olay, saat 06.00 sıralarında D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi.

Konya'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş’in duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluştuğu, gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktı.

Otomobil ile il merkezine doğru giderken, iddiaya göre Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi.

Otomobilde bekleyen Murat A., arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkiinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş’a ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu.

Genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duran polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ÜZERİNDEN ÇOK FAZLA ARAÇ GEÇMİŞ

Mehtap Ateş'in üzerinden birden çok aracın geçtiği ortaya çıktı.

Üzerinden çok fazla araç geçtiği için cesedi parçalanan Mehtap Ateş'in cinayete kurban gitme ihtimali de değerlendirilirken, gözaltına alınan Murat A. ve Doğan T. ifadelerinde olayın nasıl olduğunu görmediklerini ileri sürdü.

"AŞIRI ALKOLLÜYDÜ"

Murat A., Konya'dan gelen genç kadın ile Ceyhan'da buluştuktan sonra gezmek için Adana'ya gitmek üzere yola çıktıklarını, bu sırada genç kadının alkol aldığını öne sürerek, "Aşırı alkollüydü, yolda tuvaletini yapmak için otomobilden indi. Dönmeyince arkadaşımla uzun süre aradık. Yolda ceset parçalarını görünce olayı fark edip polise bilgi verdik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.