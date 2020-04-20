Adana'da yasağı ihlal eden 800 kişiye 833 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler hafta sonu, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 800 kişiye, 833 bin 832 lira para cezası kesildi.

VATANDAŞLARIMIZ KURALLARA UYMALIDIR

Vali Mahmut Demirtaş, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sokağa çıkma yasağı kararı alınırken devletimizin düşündüğü tek şey, vatandaşımızın sağlıklı kalması ve virüsün yayılmasının önüne geçilmesidir. Bizler daima vatandaşımızın sağlığını düşünüyor ve çalışmalarımızı vatandaşlarımızın yararını gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız belirlenen kurallara uymalıdır. Yasak süresince hizmet vermeyi sürdüren tüm personelimize ve kurallara uyarak evinde kalan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”