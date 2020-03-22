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  3. Adana'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adana'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adana'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adana polisinin yaptığı operasyonda 1 kilo 555 gram bonzai, 977 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eve yaptığı baskında hassas burunlu narkotik köpeği balkona tepki verdi. Polis balkonda yaptığı aramada 1 kilo 555 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 977 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Evdeki Cumhur A. (23), Aysu T. (22) ve Emrah E. (32) gözaltına alındı.


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