Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 kişi, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre; Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Denizli Mahallesi'nde 4 zanlının uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine mahalleye gelen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattığı sırada polisi gören 4 şahıs kaçmaya başladı. Zanlılar polisten kurtulmak için bir evin damına çıktı.

Yakalanacağını anlayan zanlılar polise silah doğrulttu. Polisin havaya ateş etmesinin ardından ise zanlılar kısa sürede yakalandı.

Polis daha sonra da çevrede silah ve esrarı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada damda 2 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Aramalarda hurda bir kamyonetin far kısmında ise poşet içinde 587 gram esrar bulundu, tabanca ise bulunamadı.

"ÇAY İÇMEYE GELDİK BAŞIMIZA GELENLERE BAK"

Zanlılar esrardan haberleri olmadığını, pompalı tüfeklerin kendilerine ait olduğunu yanlarında tabanca da olmadığını öne sürdü. Aynı zamanda polisten asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını söyleyip, “Adana Demirspor taraftarıyız maç olduğu zaman tüfekle ateş ediyoruz.” diyerek kendilerini savundu.

Damda yakalanan Mustafa Ç. ise 3 kişinin kendisini çay içmeye çağırdığını, damda çay içtiğini, uyuşturucu ya da tabanca bulundurmadığını belirterek, “Bir çay içemeye geldik başımıza gelenlere bak.” diyerek tepki gösterdi.

Zanlılar daha sonra polis araçlarına bindirilerek sorgulanmak üzere Denizli Polis Merkezine götürüldü.