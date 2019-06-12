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12 Haziran 2019 Çarşamba 09:18 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:18

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlıdan ikisi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlıdan ikisi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 900 gram esrar, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili bin 775 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekip, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliye ait eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 900 gram esrar, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili bin 775 hap, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 124 mermi ele geçirildi, zanlılar Mahfuz Ş. (26), Bülent C. (34) ve Ramazan E. (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahfuz Ş. ve Bülent C. tutuklandı, Ramazan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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