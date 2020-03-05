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Adana'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK güdümünde provakatif eylemler yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 8 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, çok sayıda polisle operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(AA)

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

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