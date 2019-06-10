  • $5,8568
  • 6,6181
  • 249.871
  • 93.303
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 09:13 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:13

Adana'da şüpheli bir aracın her yerinden kaçak sigara çıktı

Adana'da şüpheli bir aracın her yerinden kaçak sigara çıktı

Adana'da bir otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık suçunu işleyenlerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kaçakçılık Suçları ve Analiz Büro amirlikleri ekipleri merkez Sarıçam ilçesinde yaptıkları denetimler sırasında şüphelendikleri 34 BC 4697 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda bagaj, koltuk altları ve kapılara gizlenmiş gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ile motor bölümüne gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araç sürücüsü Ş.E. gözaltına alındı.

Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

Türkler Galibiyeti Champs-Elysees’de Kutladı

<p>2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlu

Türkler Galibiyeti Champs-Elysees’de Kutladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 269 TL zam yapılacak

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.