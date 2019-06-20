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  3. Adana'da polisin şüpheli olarak kontrol ettiği kişinin 40 suçtan arandığı ortaya çıktı

Adana'da polisin şüpheli olarak kontrol ettiği kişinin 40 suçtan arandığı ortaya çıktı

Adana'da polisin şüpheli olarak kontrol ettiği kişinin 40 suçtan arandığı ortaya çıktı

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurup araştırma yaptığı kişinin 10 ilde karşılıksız çek, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 40 suçtan arandığı belirlendi. Tutuklanan zanlı hakkında 18 suçtan 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası bulunduğu öğrenildi.

Adana'da karşılıksız çek, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 40 suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak'ta şüphelendikleri kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden çıkan ehliyetin sahte olduğunu belirleyen ekip, kimliğini tespit etmek için araştırma başlattı.

Araştırmada zanlının Alaettin T. (42) olduğu ve 10 ilde karşılıksız çek, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 40 suça karıştığı, bunların 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası verildiği ve tutuklamaya yönelik hapis cezası olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.


(AA)

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