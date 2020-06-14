Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı
14 Haziran 2020 Pazar 07:16 | Son Güncelleme:

Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da, PKK/KCK terör örgütü adına polislere yönelik korsan eylem düzenlendiği belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat Polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlıların, polis ekiplerine karşı taş, EYP havai fişek, molotof kokteylli saldırıda bulundukları ve korsan gösteri eylemlerini katıldıkları öğrenildi. Terörle mücadele polisleri, zanlıları teknik cihazlarla alınan görüntüler ve yapılan analiz çalışmaları sonucunda tespit ettiği belirtildi. Gözaltına alınan bir zanlının ise el yapımı bomba da parmak izinin olduğu belirlendi.

İBB'nin Haliç yalanına tokat gibi cevap
Toplu mezarlar bulunmuştu... Hafter milislerine 'soykırım' suçlaması
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Futbolcular çoktan 'bırak'mış! 1-2
Düşmana vereceğimize havaya uçuralım
Yılan köpeğe saldırdı, kamera kayıttaydı

Yılan köpeğe saldırdı, kamera kayıttaydı

Survivor'da yürekler ağza geldi! Nisa 3 metre yükseklikten düşt&#

Survivor'da yürekler ağza geldi! Nisa 3 metre yükseklikten düştü, Elif hastanelik oldu!

Hobi olarak başladı! Şimdi geçim kaynağı oldu...

Hobi olarak başladı! Şimdi geçim kaynağı oldu...

İlk kez görüntülendi! İstanbul'da evde antikor testi böyle

İlk kez görüntülendi! İstanbul'da evde antikor testi böyle yapılıyor