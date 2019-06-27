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  3. Adana'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 YD 408 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Çatalan Sokak'ta yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Kemal Büyüktürkeri ile Özgür Coşkun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun kurtarılamadı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Büyüktürkeri'nin ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

(AA)

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