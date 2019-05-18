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  3. Adana'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Adana'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Adana'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdulkerim Elalim'in kullandığı ve plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda devrildi.

Kazada yaralanan Elalim, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Elalim'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)

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