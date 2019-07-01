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  3. Adana'da mezarlıkta izinsiz kazı yapılan alandan boş kefen çıktı

Adana'da mezarlıkta izinsiz kazı yapılan alandan boş kefen çıktı

Adana'da mezarlıkta izinsiz kazı yapılan alandan boş kefen çıktı

Adana'da mezarlıkta izinsiz defin yapıldığı şüphesiyle kazılan alandan boş kefen çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'ndaki görevliler, küçük bir alanın yakın zamanda kazılarak üzerinin kapatıldığını fark etti. İzinsiz defin yapıldığından şüphelenen personelin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Mezarlık görevlileri, olay yerine gelen savcının gözetiminde alanda kazı yaptı.  Kazıda toprak altından yaklaşık iki metrelik boş kefen çıktı.

(AA)

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