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  3. Adana'da kargo paketinden çıkan 6 bin 870 paket sigara ele geçirildi

Adana'da kargo paketinden çıkan 6 bin 870 paket sigara ele geçirildi

Adana'da kargo paketinden çıkan 6 bin 870 paket sigara ele geçirildi

Adana'da kargo paketinden çıkanlar şoke etti. Kargodan çıkan 6 bin 870 paket sigara ele geçirildi.

 Adana'da kargo firmasına verilen çay kolilerinde 6 bin 870 paket kaçak sigara bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasındaki 20 çay kolisinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Mahkemeden alınan karar doğrultusunda açılan kolilerde 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kargo firmasına kolileri veren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(AA)

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