  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Haziran 2019 Cumartesi 10:10 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:41

Adana'da eyleme hazırlığındaki DEAŞ'lı bombacılar yakalandı

Adana'da eyleme hazırlığındaki DEAŞ'lı bombacılar yakalandı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Suriye'nin İdlip kentinden ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriyeli F.H ve M.H. Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'ın bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ve şüphelilerin yine Suriye'de çekilen silahlı fotoğrafları ele geçirildi. Adana'ya gelen şüphelilerin ise, burada bombalı eylem yapacakları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

(DHA)

Turist adam sokak ortasında Türk kız arkadaşını darp etti

Turist adam sokak ortasında Türk kız arkadaşını darp etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Apple katlanabilir telefon patenti aldı

Teknolojiyle sanatı bir araya getirdi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.