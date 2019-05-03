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  3. Adana'da dehşet! Önce dövdüler, sonra ateş açtılar...

Adana'da dehşet! Önce dövdüler, sonra ateş açtılar...

Adana'da dehşet! Önce dövdüler, sonra ateş açtılar...

Adana’da 2 ağabey, ters yöne girdiği iddiasıyla kardeşlerini darp eden 4 esnafı önce dövdü ardından da pompalı tüfek ile ateş açarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan kardeşler, yakalanarak, gözaltına alındı.

Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi’nde bulunan 36004 Sokak’ta yaşanan olay şöyle meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle ters yöne giren Batıkan Ö.'yü esnaf uyardı. Çıkan tartışma  kavgaya dönüşünce Batıkan Ö. darp edildi. Eve giderek, durumu ağabeyleri Kadir ve Emrah Ö.'ye anlattı. Bunun üzerine 2 ağabey ve Batıken Ö., yanlarına pompalı tüfek alıp, ilk kavganın yaşandığı yere gitti. 3 kardeş, esnaf Müjdat Kavran, Cuma Ali Gülen, Mahmut Belkiya Kaya ve Ahmet Akar’ı dövdü. Ardından da pompalı tüfek ile ateş açtı. 4 esnaf isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Bir otomobilin de camı kırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, olay yerinden kaçan Batıkan, Kadir ve Emrah Ö., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisin olay yerinde inceleme yaptığı sırada diğer esnafın yaşananları izleyip, sohbet etmeleri dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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