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12 Haziran 2019 Çarşamba 07:10 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 07:10

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle kent merkezindeki 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şafak vakti yapılan operasyonda, özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de evlerin bulunduğu sokakta önlem aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(AA)

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