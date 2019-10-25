Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4248
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve bu amaçla keşif çalışması yaptıkları, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman o güzelle yine yakalandı!
Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>Reklamda ped paketi, tecavüz ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor.

Vatandaştan Orkid Reklamına Sert Tepki #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu

Dolar 5.72'ye geriledi, gözler faiz indiriminde