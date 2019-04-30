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  3. Adana ve Şanlıurfa'da terör operasyonu: 24 gözaltı

Adana ve Şanlıurfa'da terör operasyonu: 24 gözaltı

Adana ve Şanlıurfa'da terör operasyonu: 24 gözaltı

Adana ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2'si Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana ve Şanlıurfa'da 26 ayrı adrese şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda aralarında örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2 Suriyelinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(AA)

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