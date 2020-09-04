04 Eylül 2020 Cuma 18:41 | Son Güncelleme:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı.
Adana Seyhan'daki köprünün adı Bahçeli'nin talebiyle değiştirildi
Başkan Erdoğan, Adana Seyhan'da "Devlet Bahçeli Köprüsü" adıyla inşasına başlanan köprünün, MHP lideri Bahçeli'nin talebiyle, isminin "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak belirlendiğini aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Seyhan'da "Devlet Bahçeli Köprüsü" adıyla başlanan köprünün, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talebiyle "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak belirlendiğini aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Başkan Erdoğan, Adana Seyhan'da inşa edilen Devlet Bahçeli Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, köprünün isminin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirlendiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:
"İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik."