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Adana iki ilçeyi birbirine bağlayan yol selden kapandı

Adana iki ilçeyi birbirine bağlayan yol selden kapandı

Adana'nın Kozan ile Ceyhan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu aşırı yağış ve sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

Adana'da dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. 

Aşırı yağış nedeniyle Kozan-Ceyhan kara yolu Avcılar Mahallesi civarında sel suları yolu kapadı, bazı evler su altında kaldı.

Karayolları, Devlet Su İşleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açma ve mahalledeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Yolda önlem alan jandarma ekipleri, araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.

Ceyhan ilçesi Avcılar Mahallesi'nde ikamet eden Ali Şimşek, her yağmur yağdığında mahallelerini su bastığını ifade ederek "Yetkililere daha önce de bildirdik ancak sonuç alamadık. Geçen yıl yine aynı sel bastı. Gereken yapılacak dediler ama yapılmadı." diye konuştu.

Evi sular altında kalan İbrahim Davacı da yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

(AA)


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