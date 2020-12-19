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  • Adana Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Ayar'a da gözaltı kararı
19 Aralık 2020 Cumartesi 07:36 | Son Güncelleme:

Adana Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Ayar'a da gözaltı kararı

Adana Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Ayar'a da gözaltı kararı

Adana'da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı. Operasyonda görevden alınan CHP'li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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