Adana Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Ayar'a da gözaltı kararı

DHA'nın haberine göre, Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.

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