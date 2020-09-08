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  3. Adalet Bakanlığından koronavirüs açıklaması: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur
08 Eylül 2020 Salı 20:41 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığından koronavirüs açıklaması: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur

Adalet Bakanlığından koronavirüs açıklaması: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur
AA

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantina tedbirlerine uymamanın ve salgınla mücadeleyi engellemenin suç olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı, karantina tedbirlerine uymamanın ve salgınla mücadeleyi engellemenin suç olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir sağlık kurumu tarafından koronavirüse yakalandığı saptanan kişinin, izole olması gerektiği halde karantina kurallarına uymamasının suç olduğu belirtildi.

Vatandaşların sağlığını bu şekilde tehdit eden kişinin, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yine aynı şekilde bulaşıcı hastalık şüphesiyle muayene ve tetkikat yapan sağlık personeline direnenler de Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında cezalandırılabilir. Belirtilen fiiller kapsamında kalmasa bile salgına karşı yetkili kurumların aldığı diğer tedbirlere uymayanlar, fiilin mahiyetine göre 5326 sayılı kanun ve 1593 sayılı kanun uyarınca idari para cezasına çarptırılabilir."
Adalet Bakanlığından koronavirüs açıklaması: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur
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