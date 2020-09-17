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17 Eylül 2020 Perşembe 14:41 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı'na gönderildi: Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

Adalet Bakanlığı'na gönderildi: Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İngiltere'de olduğu değerlendirilen Diyarbakır Eski Büyükşehit Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten talebi ve iade talepnamesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışındaki Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığına gönderildi.

AA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Baydemir'in çeşitli tarihlerde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi̇len Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına "diplomasi komisyon üyesi" olarak katılıp, konuşma yaptığı, terör örgütü PKK'ya müzahir bazı yayın organlarında yapılan çağrılara uyarak yasa dışı etkinliklere katıldığı, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı belirlendi.

Bunun üzerine yurt dışında olduğu değerlendirilen Baydemir hakkında Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İngiltere yetkili adli makamına gönderilen talepnamede Baydemir ile ilgili yürütülen terör soruşturmasının sonuçlandırılabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

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