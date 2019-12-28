Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı saat kaçta?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı yapılıyor. Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı için başvurularını 7 Kasım'a kadar tamamlayan adaylar sınavın ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini araştırıyor. 1000 adli yargı hâkim ve savcı adayı, 200 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı alınacak olup Adalet Bakanlığı 1.300 Hakim ve Savcı alımı için sınav Ankara'da iki oturumda uygulanacak.

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ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI ALIMI SINAVI SAAT KAÇTA?

Adalet Bakanlığı Sınavları 2019-Adli Yargı, 2019-Adli Yargı-Avukat, 2019-İdari Yargı sınavı 29 Aralık 2019 tarihinde saat 10:15'te gerçekleşecek.

HAKİM SAVCILIK SINAVI SAATLERİ

2019 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 200 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı,

alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacak.

Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00’da, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00’de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı sınav sonuçları 23 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.