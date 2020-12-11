Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı yeni memur alımları ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı CTE 400 idare memuru alımı başvuru süreci devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü için 400 memur adayı başvuruları en geç bugün yani 11 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Salgın nedeniyle başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuruları nasıl yapılacak? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Adalet Bakanlığı ile CTE 2020 yılı personel memur alımı açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül aylar önce yaptığı açıklamasını yineledi ve sürecin devam ettiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül önceki gün TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında açıklamada bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamada cezaevi personellerinin durumlarına değindi ve personelin kıymetli olduğunu söyledi. Bakan Gül yeni personel alımı sürecine de değindi ve sürecin devam ettiğini söyledi. Bakan Gül açıklamasında şunları söyledi:

"Adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında çalışan personelimiz bizim için çok kıymetlidir. Gece gündüz gayret eden, çaba sarf eden tüm personelimize, yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Ve yeni personel alımı sürecimiz devam etmektedir. Bildiğiniz gibi ceza infaz kurumlarında fiili hizmet zammını getirmiştik, mübaşirlerimizle ilgili adımlar atmıştık. Ancak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını daha iyileştirilmesi için Maliye Bakanlığımızın desteğiyle bu konuda da yine ilave adımları atmaya devam edeceğiz. Tüm çalışmalarımız milletimiz ve ülkemiz içindir. Ülkemizin hukuk ve adaletini daha ileriye taşımak için katkı sunacak bütün görüşlere, bütün önerilere hiçbir siyasi bariyer koymaksızın açık olduğumuzu buradan ifade etmek isterim çünkü yargı AK PARTİ'nin yargısı değildir; yargı 83 milyonun yargısıdır, bu milletin yargısıdır. "

Aması şu; Bakan Gül aynı açıklamayı aylar önce yapmıştı. Adaylar , ilanın gecikmesi durumunda 2021 yılı ilanının da sarkacağı endişesi ile ilanın erken yayımlanmasını istiyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 400 kişilik alım kadrosu için 100 Kadın ve 300 Erkek İdare memuru Öğrencisi alımı yapılacak. Adaylara bu yönde sözlü ve mülakat sınavı yapılacak.

400 İDARE MEMURU ALIMI



Adalet Bakanlığı adaylardan genel ve özel şartlar arıyor. genel olarak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Özel olarak ise,

Sınav aşvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve Merkezi sınav tarihi işe 35 yaşından gün almamış olmak,

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

BAŞVURULAR SONA ERDİ



CTE İdare Memuru alımı için başvurular en geç 11 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvurular şahsen Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapılacak.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.