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  3. Adalet Bakanı Gül'den Genelkurmay çatı davası kararına yorum: Hak ettikleri cezayı aldılar

Adalet Bakanı Gül'den Genelkurmay çatı davası kararına yorum: Hak ettikleri cezayı aldılar

Adalet Bakanı Gül'den Genelkurmay çatı davası kararına yorum: Hak ettikleri cezayı aldılar

Adalet Bakanı Gül'den Genelkurmay Çatı davası açıklaması: Darbecilerin yargılandığı hukuk nezdinde hesap verdiği gün olmuştur

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ’nün darbe girişimi çatı davasında verilen kararı değerlendirdi. Gül, “Darbe girişiminde bulunanların hesap verdiği gün oldu. Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur. Bağımsız Türk yargısı bu kararı vermiştir. Bu karar çok önemlidir. Mahkeme hukuk çerçevisinde yargılama yaptı, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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