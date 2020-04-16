Adalet Bakanı Gül'den Gamze Pala açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'de öldürülen Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun."