Adalet Bakanı Gül: Kovid-19 bağlantılı 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dördüncüsü bugün gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

Toplantıda personel, ceza infaz kurumları ve noterliklerde alınan tedbirler değerlendirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada ceza infaz kurumları çatısı altında herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını belirtti. Ceza infaz kurumlarına ilk kabullerde tek kişilik odada izolasyon uygulamasının sürdürüldüğünü belirten Gül, yaklaşık 32 bin kurum personelinin vardiya sonrası barınma alanlarında izolasyona tabi tutularak hükümlü ve tutuklular ile personelin dışarıyla temasının asgari seviyeye indirildiği belirtti. Bakan Gül bu süreçte fedakarca mesailerini sürdüren ceza ve tevkifevleri personeline de teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gül “12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir” dedi.

Toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle adil yargılanmanın teminatı ve yargının kurucu unsuru olan tüm meslektaşlarını kutlayan Bakan Gül, avukatların soruşturma dosyalarındaki bilgi ve belgeleri UYAP Portal aracılığıyla görebilmelerini sağlayan güncellemeyle bugünden itibaren avukatların tarafı oldukları soruşturma dosyalarındaki içeriğe UYAP ortamı üzerinden de ulaşabileceğini de dile getirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterliklerde tek numara-çift numara şeklindeki dönüşümlü çalışma modelinin sıkıntısız bir şekilde uygulandığını, yoğunluğun eskiye oranla yüzde 80 oranında azaldığını belirtti. Bakan Gül, bir kez daha vatandaşlara acil bir işlem söz konusu değilse salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar noterliklere gitmemeleri çağrısında bulundu.

“Adaletin izolasyonu olmaz” diyerek, salgın hastalık şartlarından kaynaklanan bu döneme özgü bir takım suçlara karşı da etkin mücadele edildiğini belirten Adalet Bakanı Gül, Cumhuriyet Başsavcılıklarının 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.