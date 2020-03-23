Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri toplantısı sonrasında açıklama yapacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapılıyor.

Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor.

Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Gül, açıklama yapacak.

AA

YARGIDA KORONAVİRÜS TOPLANTISI

Adalet Bakanı Gül, yargıdan alınan koronavirüs önlemlerine ilişkin toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamasından öne çıkan notlar şöyle:

Yakınlarımızı üzmemek için rivayet etmek herkesten beklentimizdir.

Sağlık çalışanlarımızın uyarılarını dinlemek hepimizin görevidir.

Hep birlikte birbirimize destek olarak bu sorunu da aşacağız.

Tüm adliyelerimizde bakanlık kurumlarımızda özveriyle çalışan tüm personellerimize buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.

7 milyon metrekarelik alanda dezenfekte çalışmaları yapmaya devam ediyoruz.

Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. En ufak belirti gösterenler direk hastanelere yönlendirilmektedir. Ceza infaz kurumların tamamına gerekli eldiven ve maske gibi tüm tedarikler yapılmıştır. Denetimli serbestlik gibi faaliyetleri askıya aldık. Telefon haklarını 1 den 2 ye çıkardık. Adliyelerde tüm tedbirler alındı.

Adliyelerde ve mahkemelerde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir.

Duruşmaların ertelenmesi gibi konuları ele aldık. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli önerileri aldık. Değerli parlamentoya gerekli bilgileri sunacağız. İcra işleriyle ilgili çıkacak sorunlarla ilgili gerekli çalışamaları yürütüyoruz.

Yarından itibaren noterler de dönüşümlü olarak hizmet verecektir. 1 gün tek sayılı noter 1 gün çift sayılı noterler çalışacaktır.

Hayati derecede noterlik bir işlem yoksa lütfen noterlik işlerimizi erteleyelim.

Sosyal medyadaki provokasyonlara, tüm yalan yanlış bilgilere karşı da sosyal mesafeyi koruyalım.