Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül koronavirüs tedbirlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır."