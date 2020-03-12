Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Gül: "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz."
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül koronavirüs tedbirlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde:
"Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz."
"Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır."
"Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor."
"Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor."
"Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır."