Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 5 açık cezaevinde 14 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "5 açık cezaecinde 17 mahkumda corona virüs tespit edildi. 3 mahkum virüsten öldü. Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir." açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül corona virüs salgınına ilişkin infaz kurumlarına dair bilgilendirme yaptı.
Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Covid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;
5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.
Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.
Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.
14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin corona virüs testleri pozitif çıkmıştır.