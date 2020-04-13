Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 5 açık cezaevinde 14 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül corona virüs salgınına ilişkin infaz kurumlarına dair bilgilendirme yaptı.

Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Covid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;

5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.

Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.

14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin corona virüs testleri pozitif çıkmıştır.