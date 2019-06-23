Adalar Arnavutköy son dakika seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları

Adalar Arnavutköy son dakika seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 21 aday arasından seçimini yapacak. 23 Haziran'da yeniden sandığa gidecek olan vatandaşlar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları ne olacak merak ediyor. Oy verme saati sona erdiğinde oylarını kullanmak için sıra bekleyen varsa, Sandık başkanı tarafından yapılacak sayım ve kimlik tespiti ile bu seçmenler oy verebilecek. Seçim yayın yasağı 21:00'de sona erecek. Adalar Arnavutköy seçim sonuçlarında kim önde? 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum ne? diye merak edenler haberimizi okuyabilir...

ADALAR ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Adalar Arnavutköy seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Adalar Arnavutköy seçim sonuçları ve 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım’ın aldığı oy henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ADALAR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARNAVUTKÖY SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Adalar Arnavutköy seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? merak ediliyor. Saat 17:00 itibariyle oy verme işlemleri bitecek ve seçmenin tercihi belli olacak. Oy sayımı işlemlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları belli olacak.

23 HAZİRAN 2019 SEÇİMİNDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

23 Haziran 2019 seçimlerinde oy kullanmama cezası henüz netlik kazanmadı. 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

ADALAR TARİHÇE

Adalar Tarih:

İstanbul adaları tarih boyunca pek çok isme sahip olmuştur. Bunlar; Evliya adaları, Kesiş adaları- Ruh adaları-, Cin adaları-Halka adaları, Prens adaları, Kızıl adalar gibi. Bunların en yaygın ve dünyaca tanınan Prens Adaları'dır. Nedeni de Roma devrinden, Bizans devrinin sonrasına kadar asillerin, prenslerin, hatta kraliçelerin adalara sürgün edilerek buralarda çeşitli işkence görerek öldürülmeleridir. Heybeliada'nın en yaygın isimleri Dimoniso,Khalky, Halkitis ve Halki'dır. Halk arasında en çok kullanılan Halki olmuştur.

Adalar Coğrafyası:

Adalar, İstanbul’un doğal zenginliğini pekiştiren jeolojik oluşumlardır. Jeolojik ve topoğrafik yapı bakımından dördüncü zaman başlarında bir çöküntü ile Kocaeli Yarımadası’ndan ayrılmış kara parçaları olduğu kabul edilmektedir. Adalar, dünyamızın oluşumu sırasında, Trakya /Kocaeli penepleninin yer yer alçalıp yükselmesi, bilhassa Boğazların açılıp, güney bölümünün deniz sularının altında kalması sonucu, bu peneplenin sular üzerinde kalmış parçalarıdır.

Adaları, coğrafi dağılımları bakımından merkezi ve çevresel olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kaşıkadası merkezi grubu oluştururlar. Kınalıada, sedefadası, Tavşanadası, Yassıada ve Sivriada’dan oluşan ikinci grup, ilk grupta yer alan adaları çepeçevre kuşatır.

Adalar’ın tamamı,16 Km2 yüzölçüme sahip olup, bunun yaklaşık 542 hektarı binalarla kaplıdır. Diğer kısımlar genelde ormanlık, makilik ve kayalıktır.

Adalar’ın en yüksek tepesi, Büyükada’nın güneyinde yükselen Yücetepe’dir. Yüksekliği 202 m.’dir. Yücetepedeki manastırın IV. Murat’tan sonra (1623-1640) ruh ve sinir hastalıklarının tedavisi amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Adalar’ın kuşbakışı görünümleri sadedir. Kıyılar, genellikle girintisi çıkıntısı fazla olmayan eğriler çizer. Koylar fazla içerlek değildir. Büyükada, düztaban bir ayak izini andırır. Heybeliada, geriye doğru bakan bir serçenin profiline benzer. Burgazada ve Kınalıada dairesel görünümlüdür.Boyu en uzun ada, Büyükada (5200 metre), eni en geniş ada ise Heybeliada (2000 metre) dır.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy sınırları içindeki bilinen en eski yerleşim birimi bugünkü Durusu (Terkos) semti. Durusu Gölü kenarına Bizans döneminde inşa edilen Trikos Kalesi, İstanbul’un ön savunma hatlarından birini oluşturmaktaydı. Zamanla Cenevizliler’in eline geçen kale, 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiş. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de Terkos Kalesi hakkında ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

İlçe sınırları içinde bulunan İmrahor (Emir-i ahor) köyü de, Fatih döneminden itibaren Osmanlı Sarayı’na atların yetiştirildiği bir yer. Hadımköy de yine Fatih dönemi hadimağalarından “Hadim Baba”dan adını alıyor. Hadim Baba tarafından bağışlanan arazi üzerine kurulan Hadımköy’e, ülkenin değişik yerlerinden getirilen Türkler yerleştirilmiş. Hadim Baba’nın kabri, burada yaptırdığı caminin avlusunda. Nakkaş Köyü’nde ise 15. Yüzyılda yapıldığı bilinen Baba Nakkaş Camii ve türbesi bulunuyor.

06 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte 8 farklı belediyeye bağlı 32 mahalle, Çatalca ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınırları içinde bulunan 8 orman köyü ve Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Şamlar Köyü’nün, Sazlıdere Baraj Gölü’nün kuzeyinde kalan kısmı, Arnavutköy Belediyesi adı altında birleştirildi. Arnavutköy, 506,52 km² yüzölçümü ile İstanbul’un dördüncü büyük ilçesidir.