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  3. Milyonları ilgilendiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 3 yıl daha uzatılıyor!

Milyonları ilgilendiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 3 yıl daha uzatılıyor!

Milyonları ilgilendiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 3 yıl daha uzatılıyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulamasının 3 yıl uzatılması, "gazi" ve "şehit" unvanlarının, derneklerin isimlerinde izinle kullanılması ile ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulamasının 3 yıl uzatılması, "gazi" ve "şehit" unvanlarının, derneklerin isimlerinde izinle kullanılması ile ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi


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