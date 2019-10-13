Acun Ilıcalı kazası, gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Acun Ilıcalı sevenleri "Acun Ilıcalı trafik kazası mı geçirdi? Acun Ilıcalı sağlık durumu nasıl?" sorularının yanıtını araştırıyor. Edinilen bilgilere göre, Ilıcalı dün akşam saatlerinde O-6 otobanında trafik kazası geçirdi.Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın kullandığı lüks otomobil O-6 otoyolunda lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.

Haberi gören sevenleri Acun Ilıcalı'ya doğrudan ulaşmaya çalışırken, sevenleri ise sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun" mesaj yağdırdı.



Ilıcalı, hava yastıklarının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu. Sağlık durumu iyi olan Acun Ilıcalı; sosyal medya üzerinden de bir mesaj yayınladı. Acun Ilıcalı hem Twitter hem de İnstagram hesapları üzerinden paylaştığı mesajında; "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" şeklinde açıklama yaptı.