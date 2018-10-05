Acillere düzenleme, randevuya kolaylık

Yelda GÖKDAĞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin acil servislerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmaları AKŞAM’a anlattı. Aciller dışındaki polikilineklerde hizmeti hızlandırmak ve randevu almayı kolaylaştıracak önlemleri hayata geçireceklerini belirten Koca, “Toplam hastanın sadece yüzde 28’i MHRS üzerinden randevu alarak polikliniğe geliyor” dedi.

Yarısından çoğu acil değil

Hastanelere yapılan başvuruların yüzde 27’sinin Acil Servisler üzerinden olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, “Acile başvuran yüzde 27’lik grubun 16’sının durumu acil müdahale gerektirmeyen hastalar oluşturuyor” diye konuştu.

Alan tanımları değişecek

Bakan Koca, acil servislerdeki ‘Kırmızı-Sarı-Yeşil Alan’ uygulamasının tanımlarının da değişeceğini belirterek, “Bu tanımlamaların içeriğini, şekillendirerek, anlamlandırarak yeni bir yaklaşım getirmek istiyoruz” dedi. Yeni sistemde acil müdahale gerekmeyen hastalar, triyaj tanımlaması kapsamı dışında tutulacak.

Yoğunluğun 2 nedeni var

Acil yoğunluğunun iki temel nedenine değinen Sağlık Bakanı, “Bunlardan biri katılım payı vermemek, diğeri de randevu almak gibi işlemlerle uğraşmayıp hızla hizmet almak” şeklinde konuştu.

Dövizdeki yükselişe rağmen ilaçtaki artış 2019’da olacak

İlaç fiyatlarına ilişkin bilgi de veren Sağlık Bakanı Koca, yükselen döviz kurlarına rağmen ilaçtaki fiyat ayarlamasının Şubat 2019’da yapılacağını kaydetti: İthal ilaçlarla ilgili her yılın şubat ayında bir önceki yılın ortalamasını euro veya dövizdeki artış ortalamasının belli yüzdesini vererek yol alıyoruz. Fiyat artış önümüzdeki Şubat 2019’da gündeme gelebilecek.

Aile hekimine düşen kişi sayısında hedef 2 bin

Aile hekimlerinin baktıkları hasta sayısının 3 bin 300 civarında olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, “Aile hekimlerinin sorumlu olduğu kişi sayısını 2 binlere doğru indirebilirsek yeni yöntemleri her dönem uygulayabiliriz. Ama şimdi kaosa sebep olur” ifadesini kullandı.