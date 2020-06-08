Acılı anneler AKŞAM'a konuştu! 'Ölmeden katillerin yakalandığını görelim'

BÜLENT ŞANLIKAN / HİLAL YILDIRIM



Zamanaşımı süresinin dolmasına kısa bir süre kala Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin verilen karar Tuğaltay gibi zamanaşımı tehlikesiyle karşı karşıya olan dosyalar için umut oldu. Evlatlarını cinayet sonucu kaybeden ailelere AKŞAM ulaştı. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay gibi 19 yıldır çözülemeyen bir başka cinayet dosyasında maktul 12 yaşındaki Hande Çinkitaş. İstanbul İçerenköy’deki evinde 4 Ocak 2001’de vahşice öldürülen küçük kızın dosyası da zaman aşımına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya.

12 BIÇAK DARBESİ

Katil zanlısı, küçük Hande’ye tam 12 bıçak darbesi saplamış ve başına çekiç vurarak öldürmüştü. Soruşturma yıllardır devam ediyor ancak hiçbir iz bulunamadı. Hande’nin dosyasında da zamanaşımının dolmasına bir yıl kaldı. Anne Handan Çinkitaş, Çağla’nın annesi Gülnur Tuğaltay ile yıllardır kader birliği içinde kızlarının katillerinin bulunmasını bekliyor. Anne Çinkitaş “Çağla’nın annesiyle can yoldaşıyız kader arkadaşıyız. Dosyasının kapanmayacak olmasına çok sevindim. Kızımı kaybedeli 19 sene oldu. 19 senedir katilden bir iz bulunamadı. Zamanaşımı kararına da az kaldı. 20 yıl dolunca Hande geri mi gelecek” dedi.

BAYRAM NEDİR BİLMEDİK



Çinkitaş şöyle devam etti: “Biz Gülnur’la bayram nedir Anneler Günü nedir bilmedik. Ne yaşadığımızı kimse anlayamaz. İlaçlarla ayakta duruyoruz. Ancak kızlarımızın katili bulununca uyku uyuyacağız. Yalvarıyorum artık bulun evlatlarımızın katillerini. Çağla’nın dosyası Hande’me örnek olsun kapatmasınlar.”

16 YILDIR ACIMIZ DİNMEDİ! BARIŞ’IN KATİLİ DE BULUNAMADI



Çözüm bekleyen bir diğer cinayet ise Barış Dönmez. Askere gitmeden bir gün önce 10 Nisan 2004 gecesi arkadaşlarıyla buluşan 24 yaşındaki Dönmez, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili görülen davada karar 10 yıl sonra çıktı. Sanık olarak yargılanan Ö.F.S., delil yetersizliğinden beraat etti. Anne Ayla Dönmez de umutlu. 74 yaşındaki acılı anne, “Bizim evimize atom bombası düştü. Ben ölmeden adaletin ve dosyanın sonucunu görmek istiyorum. Benim amacım bir daha böyle acıları başkalarının da yaşamamasıdır. Biliyorum çocuğum geri gelmeyecek” dedi.