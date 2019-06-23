Açılan sandık sayısı kaç oldu? 23 Haziran 2019 açılan sandık sonuçları takip et

Açılan sandık sayısı kaç oldu? sorusu seçmenler tarafından internette hızla aranmaya devam ediyor. İstanbul'da bugünkü seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidrek oyunu kullandı. Oy verme işlemi yarın saat 08.00'de başlamıştı ve 17.00'de sona erecek. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. 17:00'den sonra İstanbul seçim sonuçları açıklanmaya başlayacak. "Açılan sandık sayısı kaç?, 23 Haziran 2019 açılan sandık sonuçları takip etmek istiyorum diyorsanız sizin için hazırladığımız haberimizi imceleyebilirsiniz..

AÇILAN SANDIK SAYISI KAÇ?

Açılan sandık sayısı henüz açıklanmadı. 23 Haziran 2019 açılan sandık sayısı belli olmaya başladığında haberimizin içerisinde yer alacak.

SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

31 Mart sonrasında tekrarlanan İstanbul seçimlerinde milyonlarca seçmen bugün sandık başında oyunu kullanmaya gitti. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı son dakika seçim sonuçları İstanbullular ve tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. Sandıklar saat kaçta açılacak? soruna yanıt olarak saat 17.00’de diyebiliriz. Oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdikten sonra oylar sayılmaya başlanacak. Oyların sayımında açılan sandık sonuçlarını aksam.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 HAZİRAN'DA OY KULLANMADIM CEZASI NEDİR?

Oy kullanma; her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biridir. Bir bireyin; seçme hakkını kullanması zorunlu olup bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye giriyor. 23 Haziran seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE KADAR CEZA VERİLDİ?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir.