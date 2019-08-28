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  3. Acil serviste tepki çeken görüntüyle ilgili flaş açıklama

Acil serviste tepki çeken görüntüyle ilgili flaş açıklama

Acil serviste tepki çeken görüntüyle ilgili flaş açıklama

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi görüntüleri üzerine Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.


Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümünün mesai saati içerisinde hastalar beklerken internette vakit geçirdiği görüntülerle ilgili soruşturma açıldı.

Konuyla ilgili Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada yer alan “Bartın Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti” başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır” denildi.

İHA

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