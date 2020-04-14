Acil servislerde 'korona nöbeti'

Dünyayı sarsan korona can almaya devam ederken, sağlık çalışanları salgına karşı en ön safta mücadele veriyor. Kimi haftalardır ailesini görmüyor, kimi ateşlenen çocuğunu bırakıp hayat kurtarmak için göreve koşuyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli sağlık çalışanları, sırf canı sıkıldığı için sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak evden çıkan vatandaşlara şöyle seslendi: “Salgının kısa sürmesini istiyorsanız, evden çıkmayın. Kimseyle yakın temas kurmayın.”

BİNALARA KARANTİNA



Acil Tıp Uzmanı Dr. Yonca Senem Akdeniz: Evde kalma kavramının halen tam anlaşılamadığını belirterek, “Apartmanlarda komşuluk ilişkileri hâlâ devam ediyor. Binaların yarısına pozitif teşhisi koymaya başladık” dedi.

HASTALARIN % 80’İ KORONA ŞÜPHELİSİ



Prof. Dr. İbrahim İkizceli (Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı): Eşim de hekim. Oğlumu halasına bıraktık. 2 aydır annemi babamı görmüyorum. Bize başvuran hastaların yüzde 80-90’ını Kovid-19 pozitif ya da şüpheli vakalar oluşturuyor. Bunların bir kısım ufak tefek semptomlarla geçirse de % 10’luk bir kısım hastaneye başvurmak zorunda kalacak. İşte bizi bu yüzde 10 korkutuyor.”

ÇOCUKLARIMIZA BAKMAYA BİLE KORKUYORLAR



Emel Çavuş Şimşek (Acil Tıp Anabilim Dalı Başhemşiresi): “Çocuklarımızı bırakacak birilerini bulamıyoruz. Çünkü hastanede çalıştığımız için bizden hastalık bulaşacağını düşünüyor insanlar. Arkadaşlar bırakacak kimsesi olmadığı için kapıyı çocuklarının üstüne kilitleyip hastaneye gelmek zorunda kalıyor.”

EVE GİTMEMEK İÇİN 16 SAAT MESAİ



Haşim Akcan (Temizlik personeli): “Ailemiz için risk oluşturmamak adına, her gün eve gidip gelmektense gönüllü olarak nöbete kalıyoruz ve 16 saat mesai yapıyoruz.”

DHA