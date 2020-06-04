Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7504
  • 7,5743
  • 369.128
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Acil Durum Hastaneleri hasta kabulüne başladı
04 Haziran 2020 Perşembe 04:26 | Son Güncelleme:

Acil Durum Hastaneleri hasta kabulüne başladı

Acil Durum Hastaneleri hasta kabulüne başladı

İstanbul'un 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesi hasta kabulüne başladı.

45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri, diğer hastanelerdeki virüs hastalarını kabul ediyor. Sancaktepe’de 700, Yeşilköy’de 698 personel hizmet veriyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Burada önce salgın hastalarına bakacağız. Daha sonrasında yoğun bakım ağırlıklı veya böbrek yetmezliği ağırlıklı hastaların hizmet alacağı bir alan olacak” dedi.

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
Pentagon'dan geri adım: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar!
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!
ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor... Bir tepki de BM'den geldi
Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık!
ABD'de yağmacılar, emekli polisi öldürdü

ABD'de yağmacılar, emekli polisi öldürdü

4 Haziran 2020 burç yorumları! Gökyüzünden burçlara ba�

4 Haziran 2020 burç yorumları! Gökyüzünden burçlara başarı mesajı

Doğada çok nadir görülen albino hayvanlar

Doğada çok nadir görülen albino hayvanlar

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçen b

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçen bir hayat: Muhammed Ali