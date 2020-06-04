Acil Durum Hastaneleri hasta kabulüne başladı

45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri, diğer hastanelerdeki virüs hastalarını kabul ediyor. Sancaktepe’de 700, Yeşilköy’de 698 personel hizmet veriyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Burada önce salgın hastalarına bakacağız. Daha sonrasında yoğun bakım ağırlıklı veya böbrek yetmezliği ağırlıklı hastaların hizmet alacağı bir alan olacak” dedi.