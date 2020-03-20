Açıkta satılan ekmek risk oluşturur mu?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının sayısı 359'a yükselmesinin ardından yurt içinde önlemler arttırılmaya başlandı. 81 ilde bulunan kamu ve özel kuruluşlar alarm durumuna geçerken vatandaşlar da sokağa çıkmama konusunda tedbiri elden bırakmadı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Meyve ve sebzeyi bol su altında yıkamak gerekiyor, bunlar deterjanla temizlenmez. Çiğ yenen sebzeler belki bol sirkeli suyun altında bekletilmeli.” ifadelerini kullandı.

Açıkta satılan ekmeğin riskli olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

“Açıkta satılan ekmek maalesef elle tutuluyor. Fırıncılar elle tutup elle veriyor. Fırıncının eli enfekte ise bu ekmeğe geçebilir. Virüsün ekmek üzerinde uzun süre durma durumu yok, bir miktar kalabilir. Bu anlamda açıkta satılan ekmek riskli olabilir. Ona dikkat etmek lazım ama sıcakken aldığınızda sıkıntı olmaz.”