Açık havada sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Sigara içme yasağı hangi illerde var?

Açık havada sigara içme yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 81 ilde sigara içme yasağı uygulanacak. Peki, Açık havada sigara içme cezası ne kadar? Kamuya açık alanda sigara içme cezası ne kadar?

AÇIK ALANDA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kamuya açık alanlarda maskelerini çıkartarak sigara içen vatandaşlara Türkiye genelinde yasak getirildi. Cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında geçerli yasağın denetimi emniyet personelince yapacak. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak.