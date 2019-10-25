NATO'nun zirvesine katılan diplomatlar: Türkiye'ye ihtiyacımız var

NATO'nun zirvesine katılan diplomatlar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" ve Rusya’yla yaptığı sınır anlaşmasına yönelik tepkilere rağmen NATO'nun Türkiye’ye askeri desteği sürdürme kararı aldığını açıkladı.

"TÜRKİYE KAYBEDİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİ"

Reuters’e konuşan diplomatlardan biri "NATO'da işlerin daha da kötüleşmemesi için ortak bir çaba var. Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump’tan sonra, ittifak üzerinde yeni bir baskı yarattı. Fakat Türkiye kaybedilmeyecek kadar çok önemli bir ülke" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Bir başka NATO diplomatı da, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türkiye'nin ittifaka özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de stratejik bir varlık göstererek, destek olduğunu belirterek, "Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etme süreciyle başlayan soğuk savaş, NATO’nun ve Avrupa’nın militan saldırılarla karşı karşıya kalması, İran ile Kuzey Kore’nin balistik füze tehdidine karşı Türkiye’ye çok büyük ihtiyacın olduğunu gösteriyor" dedi.